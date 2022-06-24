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Россия авиацией уничтожает все дороги и мосты на Лисичанск, - Гайдай. ВИДЕО+ФОТО

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Российские оккупанты уничтожают с вертолетов дороги и мосты, ведущие в Лисичанск (Луганская область). Грузовиком в город уже не проехать.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграм-канале глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Россияне уничтожают с вертолетов дороги и мосты, ведущие в Лисичанск. Орки нанесли авиаудары на подъезде к Лисичанску.

Поврежден мост, проехать им теперь сможет только легковой транспорт, грузовик в город не проедет", - написал Гайдай.

Россия авиацией уничтожает все дороги и мосты на Лисичанск, - Гайдай 01

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Топ комментарии

  • Підлога Маккартні
    А боневтик так старался, так старался, так дороги строил
  • Сергей Иванофф
    Слов нет, как и стингеров, судя по всему.
  • юрий Шмалько ea66d093
    с вертолета?
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