Россия авиацией уничтожает все дороги и мосты на Лисичанск, - Гайдай. ВИДЕО+ФОТО

Российские оккупанты уничтожают с вертолетов дороги и мосты, ведущие в Лисичанск (Луганская область). Грузовиком в город уже не проехать.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграм-канале глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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"Россияне уничтожают с вертолетов дороги и мосты, ведущие в Лисичанск. Орки нанесли авиаудары на подъезде к Лисичанску.

Поврежден мост, проехать им теперь сможет только легковой транспорт, грузовик в город не проедет", - написал Гайдай.

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