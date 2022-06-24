Россия авиацией уничтожает все дороги и мосты на Лисичанск, - Гайдай. ВИДЕО+ФОТО
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Российские оккупанты уничтожают с вертолетов дороги и мосты, ведущие в Лисичанск (Луганская область). Грузовиком в город уже не проехать.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграм-канале глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
"Россияне уничтожают с вертолетов дороги и мосты, ведущие в Лисичанск. Орки нанесли авиаудары на подъезде к Лисичанску.
Поврежден мост, проехать им теперь сможет только легковой транспорт, грузовик в город не проедет", - написал Гайдай.