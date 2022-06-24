Новости Фото

Незаконная добыча полезных ископаемых и финансирование ОРДЛО. В Украине арестовали имущество гражданина РФ на 1 млрд грн. ФОТО

7 17218
По ходатайству прокуроров судом принято решение о наложении ареста на личное имущество российского бизнесмена, имущество подконтрольных ему коммерческих структур, банковские счета и незаконно добытые полезные ископаемые общей стоимостью более 1 млрд грн.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Офисе Генпрокурора Украины.

Незаконная добыча полезных ископаемых и финансирование ОРДЛО. В Украине арестовали имущество гражданина РФ на 1 млрд грн 01

"По данным следствия, гражданин РФ незаконно получил право собственности на ряд специализированных предприятий, а также получил разрешения на специальное пользование недрами на территории Украины. В нарушение требований действующего законодательства, в соучастии с другими физическими лицами он осуществлял добычу в промышленных масштабах щебня и песка на территории Киевской и Житомирской областей. Средства от реализации полезных ископаемых через группу оффшорных компаний выводились и использовались для его личного незаконного обогащения, перечислялись в РФ, а также на материальное обеспечение оккупационных администраций в Крыму и псевдореспублик "ДНР/ЛНР", - говорится в сообщении.

В ходе досудебного расследования также установлено, что гражданин оправдывал и признавал правомерной вооруженную агрессию РФ против Украины, начатую в 2014 году. Он отрицал временную оккупацию части территории нашего государства, глорифицировал лиц, совершавших вооруженную агрессию.


Незаконная добыча полезных ископаемых и финансирование ОРДЛО. В Украине арестовали имущество гражданина РФ на 1 млрд грн 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": ГБР арестовало имущество стоимостью более 2 млрд грн, счета и корпоративные права российской "Татнефти"


Незаконная добыча полезных ископаемых и финансирование ОРДЛО. В Украине арестовали имущество гражданина РФ на 1 млрд грн 03
Незаконная добыча полезных ископаемых и финансирование ОРДЛО. В Украине арестовали имущество гражданина РФ на 1 млрд грн 04
Незаконная добыча полезных ископаемых и финансирование ОРДЛО. В Украине арестовали имущество гражданина РФ на 1 млрд грн 05
Незаконная добыча полезных ископаемых и финансирование ОРДЛО. В Украине арестовали имущество гражданина РФ на 1 млрд грн 06

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • jklpqrs
    кто-то же выдал ему эти разрешения...
  • freedom of speech
    За 4 мес. войны хлопнули бизнес второго россиянина (не считая Сбербанк и Фирташа). Такими темпами лет через 100-200 лишат всех россиян бизнес-активов в Украине.
    А темпы такие не просто так, а чтобы они успели спокойно перерегистрировать или продать свои бизнесы.
  • Візор Гук
    і це на 5 місяці кровопролитної війни з підарашкою??!!!!! Рівно на 10 днів.
    Монастирського на передову в окопи, Бканова на передову підносити патрони, Венедиктову на передову готовити їсти і прати хлопцям шкарпетки, Єрмаку з Татаровим задіяти 95 квартал і в турне на передову з розважальною програмою. Хоч якась користь для країни має бути від цього шобла.
    Про самого верховного не згадую він має бути на робочому місці. Де саме, то військова таємниця.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости