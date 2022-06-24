Незаконная добыча полезных ископаемых и финансирование ОРДЛО. В Украине арестовали имущество гражданина РФ на 1 млрд грн. ФОТО
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Офисе Генпрокурора Украины.
"По данным следствия, гражданин РФ незаконно получил право собственности на ряд специализированных предприятий, а также получил разрешения на специальное пользование недрами на территории Украины. В нарушение требований действующего законодательства, в соучастии с другими физическими лицами он осуществлял добычу в промышленных масштабах щебня и песка на территории Киевской и Житомирской областей. Средства от реализации полезных ископаемых через группу оффшорных компаний выводились и использовались для его личного незаконного обогащения, перечислялись в РФ, а также на материальное обеспечение оккупационных администраций в Крыму и псевдореспублик "ДНР/ЛНР", - говорится в сообщении.
В ходе досудебного расследования также установлено, что гражданин оправдывал и признавал правомерной вооруженную агрессию РФ против Украины, начатую в 2014 году. Он отрицал временную оккупацию части территории нашего государства, глорифицировал лиц, совершавших вооруженную агрессию.