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Враг нанес ракетный удар по спорткомплексу учебного заведения в Харькове. ФОТО

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В Харькове в ночь на 24 июня российские войска нанесли ракетный удар по спортивному комплексу одного из учебных заведений, в разрушенном здании начался пожар.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила в фейсбуке пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

По данным следствия, в ночь на 24 июня 2022 года военнослужащие страны-агрессора нанесли ракетный удар по спортивному комплексу одного из учебных заведений в Киевском районе г. Харькова.

"В результате произошло разрушение здания и возник пожар на площади около 200 кв. метров", - сказано в сообщении.

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Враг нанес ракетный удар по спорткомплексу учебного заведения в Харькове 02

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Враг нанес ракетный удар по спорткомплексу учебного заведения в Харькове 04
Враг нанес ракетный удар по спорткомплексу учебного заведения в Харькове 05

При процессуальном руководстве Киевской окружной прокуратуры г. Харькова начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Первоочередные следственные действия производятся Харьковским районным управлением полиции №1 ГУНП в Харьковской области. В дальнейшем материалы уголовного производства будут переданы по подследственности в Управление СБУ в Харьковской области.

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Топ комментарии

  • Eques Patriam
    Скільки за це було вбито росіян та спаленого їхніх будівель?
  • Eques Patriam
    І так буде рости поки вони не отримують відповідь рівносильну ударом ногою по зубам за простий ляпас. Іншого вони не зрозуміють.
  • Hanka Panyanka
    какой в этом смысл, нужно уничтожать их военную технику и их экономику и пусть русские дохнут сами...
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