Враг нанес ракетный удар по спорткомплексу учебного заведения в Харькове. ФОТО
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила в фейсбуке пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.
По данным следствия, в ночь на 24 июня 2022 года военнослужащие страны-агрессора нанесли ракетный удар по спортивному комплексу одного из учебных заведений в Киевском районе г. Харькова.
"В результате произошло разрушение здания и возник пожар на площади около 200 кв. метров", - сказано в сообщении.
При процессуальном руководстве Киевской окружной прокуратуры г. Харькова начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Первоочередные следственные действия производятся Харьковским районным управлением полиции №1 ГУНП в Харьковской области. В дальнейшем материалы уголовного производства будут переданы по подследственности в Управление СБУ в Харьковской области.