Новости Фото • Война

ВСУ ликвидировали "вагнеровца" Орлова, известного под псевдонимом Мазаев. ФОТО

38 19753
Вооруженные силы уничтожили боевика, ранее убивавшего людей в Сирии и Ливии и написавшего книгу "#Ихтамнет".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на центр "Миротворец".

По данным Центра, прокремлевский наемник является автором автобиографической книги "#Ихтамнет", рассказывающей о его участии в боевых действиях в Украине, Сирии и Ливии.

"Орлов так стремился к славе, что до последнего дня размещал фото и видео своего участия в боевых действиях в Украине, одновременно сливая диспозиции орков на Донбассе. Используя даже эти данные, ВСУ нанесли несколько точных артиллерийских ударов по "вагнеровским" базам, один из которых, судя по всему, накрыл Орлова-Мазаева, а заодно еще несколько десятков "ихтамнетов", говорится на сайте Центра.

Также смотрите: Евросоюз и НАТО собирают современную коалицию для войны с РФ, - Лавров. ВИДЕО

Когда именно и при каких обстоятельствах был уничтожен вагнеровец, не уточняется.

ВСУ ликвидировали вагнеровца Орлова, известного под псевдонимом Мазаев 01
ВСУ ликвидировали вагнеровца Орлова, известного под псевдонимом Мазаев 02
ВСУ ликвидировали вагнеровца Орлова, известного под псевдонимом Мазаев 03
ВСУ ликвидировали вагнеровца Орлова, известного под псевдонимом Мазаев 04
ВСУ ликвидировали вагнеровца Орлова, известного под псевдонимом Мазаев 05

Топ комментарии

  • Игорь Матвеев c53f3f32
    Поніс книгу Кабздону.
  • jklpqrs
    Ну нет так нет.
  • Nedd Tyler c6720389
    Залишилися зайці без діда мазая-отака от мазефака-малята!
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости