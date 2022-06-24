ВСУ ликвидировали "вагнеровца" Орлова, известного под псевдонимом Мазаев. ФОТО

Вооруженные силы уничтожили боевика, ранее убивавшего людей в Сирии и Ливии и написавшего книгу "#Ихтамнет".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на центр "Миротворец".

По данным Центра, прокремлевский наемник является автором автобиографической книги "#Ихтамнет", рассказывающей о его участии в боевых действиях в Украине, Сирии и Ливии.

"Орлов так стремился к славе, что до последнего дня размещал фото и видео своего участия в боевых действиях в Украине, одновременно сливая диспозиции орков на Донбассе. Используя даже эти данные, ВСУ нанесли несколько точных артиллерийских ударов по "вагнеровским" базам, один из которых, судя по всему, накрыл Орлова-Мазаева, а заодно еще несколько десятков "ихтамнетов", говорится на сайте Центра.

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Когда именно и при каких обстоятельствах был уничтожен вагнеровец, не уточняется.









