4 месяца назад для Украины все изменилось. Мы стали страной в берцах и боремся за свою свободу, - Зеленский. ФОТОрепортаж
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Мы боремся за свою свободу и свою землю.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
"Четыре месяца назад для Украины все изменилось. Мы стали страной в берцах. Страной в танках, самолетах и кораблях. Страной в окопах и бомбоубежищах. Изменился наш уклад, но не наше мировоззрение. Изменился путь, которым мы идем к цели, но не изменилась цель", - отметил Зеленский.
"Мы боремся за свою свободу и свою землю. Ради будущего своих детей и внуков, за их жизнь и возможность построить новую Украину", – добавил глава государства.
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