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4 месяца назад для Украины все изменилось. Мы стали страной в берцах и боремся за свою свободу, - Зеленский. ФОТОрепортаж

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Мы боремся за свою свободу и свою землю.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Четыре месяца назад для Украины все изменилось. Мы стали страной в берцах. Страной в танках, самолетах и ​​кораблях. Страной в окопах и бомбоубежищах. Изменился наш уклад, но не наше мировоззрение. Изменился путь, которым мы идем к цели, но не изменилась цель", - отметил Зеленский.

"Мы боремся за свою свободу и свою землю. Ради будущего своих детей и внуков, за их жизнь и возможность построить новую Украину", – добавил глава государства.

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4 месяца назад для Украины все изменилось. Мы стали страной в берцах и боремся за свою свободу, - Зеленский 01

4 месяца назад для Украины все изменилось. Мы стали страной в берцах и боремся за свою свободу, - Зеленский 02
4 месяца назад для Украины все изменилось. Мы стали страной в берцах и боремся за свою свободу, - Зеленский 03
4 месяца назад для Украины все изменилось. Мы стали страной в берцах и боремся за свою свободу, - Зеленский 04
4 месяца назад для Украины все изменилось. Мы стали страной в берцах и боремся за свою свободу, - Зеленский 05
4 месяца назад для Украины все изменилось. Мы стали страной в берцах и боремся за свою свободу, - Зеленский 06
4 месяца назад для Украины все изменилось. Мы стали страной в берцах и боремся за свою свободу, - Зеленский 07
4 месяца назад для Украины все изменилось. Мы стали страной в берцах и боремся за свою свободу, - Зеленский 08
4 месяца назад для Украины все изменилось. Мы стали страной в берцах и боремся за свою свободу, - Зеленский 09
4 месяца назад для Украины все изменилось. Мы стали страной в берцах и боремся за свою свободу, - Зеленский 10

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Топ комментарии

  • Чайка Київ
    Вова, кацапи напали на Україну 20 лютого 2014 року.
    А в 2022 році країна одягла берці, бо ти три роки знищував армію, оборону та економіку, і т.д.
  • Людмила Канивец
    Господи, помилуй.
    Як же гидко слухати це. Сдавши ворогу Україну, сгубивши десятки тисяч життів, воно ще щось кукарікає.
  • Ivan Pidbujpata
    о майскій шашличок опять закукарєкал...шось скоро, завжди ввечері починає
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