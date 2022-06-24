В Киеве на Подоле наложили арест на здание в 1000 м², владельцем которого является "Росатом" РФ, - Нацполиция. ФОТО
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Нацполиции Украины.
"Полицейские установили, что российский производитель ядерного топлива – акционерное общество, созданное указом президента государства-агрессора и непосредственно подчиненное корпорации "Росатом" государства-агрессора, имеет в собственности здание, расположенное на столичном Подоле. Его площадь составляет почти 1000 квадратных метров, а стоимость – 60 миллионов гривен.
Кроме того, полицейские выяснили, что сведения о праве собственности на это здание в Государственный реестр прав на недвижимое имущество не вносились, а отражались только в документах Киевского городского бюро технической инвентаризации и регистрации права собственности на объекты недвижимого имущества", - говорится в сообщении.
Правоохранители произвели обыск в здании и наложили на недвижимость арест. Решается вопрос о передаче имущества российского акционерного общества в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.