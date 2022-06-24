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В России минувшей ночью пытались поджечь два военкомата. ФОТО

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В Перми и Белгороде неизвестные ночью пытались совершить поджоги военных комиссариатов.

Об этом сообщает российское издание Baza, передает Цензор.НЕТ.

В Белгороде около трех часов ночи неизвестный разбил окно военкомата и бросил две бутылки с зажигательной смесью. Загорелся стол в одном из кабинетов. Огонь успели быстро потушить.

В России минувшей ночью пытались поджечь два военкомата 01

Еще одно нападение произошло в Перми. Там хотели поджечь военкомат в Кировском районе города. На месте нашли четыре бутылки с зажигательной смесью, две разбились, две остались целыми, пожара не произошло.

В обоих случаях нападающим удалось скрыться, их разыскивает полиция.

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  • Foma
    Нездари. Книжки нечитають
  • Oleg Zaporogec
    Кацапські нікчеми, навіть підпал нормально зробити не можуть
  • IgorYakovlevich
    Хай вчаться, на Майдані у стін Кремля знадобиться.
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