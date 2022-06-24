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Не вернул Нацгвардии 10 вертолетов во время военного положения, а зарабатывал на субаренде. Задержан гендиректор предприятия. ФОТО

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При процессуальном руководстве прокуроров Кропивницкой специализированной прокуратуры задержали, а также сообщили о подозрении генеральному директору коммерческого предприятия по факту препятствования законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Офисе Генпрокурора.

Не вернул Нацгвардии 10 вертолетов во время военного положения, а зарабатывал на субаренде. Задержан гендиректор предприятия 01

По данным следствия, в течение 2002-2012 годов одна из воинских частей Нацгвардии Украины предоставила в аренду предприятию военное имущество – 10 вертолетов. Договором аренды было предусмотрено условие их обязательного возврата при введении в стране военного положения. Предприятие передало вертолеты в субаренду для использования в зонах деятельности Миссий Организации Объединенных Наций.

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В связи с введением в Украине в феврале 2022 года военного положения, военная часть обратилась к предприятию с требованием вернуть свое военное имущество для выполнения задач по назначению. Однако владелец предприятия не вернул вертолеты, продолжая получать доходы от их использования. Такие действия нанесли существенный ущерб боеспособности Нацгвардии Украины и интересам обороны государства", - говорится в сообщении.

В настоящее время предприниматель задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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Топ комментарии

  • Харьков Сумской
    Ось вам: не московскі воші, а українські гниди.
  • Andrew86
    Недоброжелатели компании говорят, что чтобы арендовать нужные самой украинской армии вертолеты, "предприниматель" ежемесячно "заносил" высшим чинам Минобороны "скромное вознаграждение". И это продолжалось ГОДАМИ! Все знали и все делали вид, что не понимают, что происходит. Да-да, сейчас включат пластинку: "После войны Украина станет другой. Все изменится". Нет. Не изменится. Если у власти не хватает духу убрать незаконную торговлю из подземных переходов, прекратить незаконное строительство в Киеве, то там, где идет речь о миллионах долларов, "предприниматели" и "власти" пойдут на все. Даже на уничтожение Украины.
  • Михаил Сомов e93c7ea8
    Вы думаете только директор виноват? Интересно кто из военных визировал сию сделку?)
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