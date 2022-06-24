Не вернул Нацгвардии 10 вертолетов во время военного положения, а зарабатывал на субаренде. Задержан гендиректор предприятия. ФОТО

При процессуальном руководстве прокуроров Кропивницкой специализированной прокуратуры задержали, а также сообщили о подозрении генеральному директору коммерческого предприятия по факту препятствования законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Офисе Генпрокурора.

По данным следствия, в течение 2002-2012 годов одна из воинских частей Нацгвардии Украины предоставила в аренду предприятию военное имущество – 10 вертолетов. Договором аренды было предусмотрено условие их обязательного возврата при введении в стране военного положения. Предприятие передало вертолеты в субаренду для использования в зонах деятельности Миссий Организации Объединенных Наций.

Читайте: Ждал "новую власть" в Киеве. СБУ завершила досудебное расследование в отношении пророссийского пропагандиста

В связи с введением в Украине в феврале 2022 года военного положения, военная часть обратилась к предприятию с требованием вернуть свое военное имущество для выполнения задач по назначению. Однако владелец предприятия не вернул вертолеты, продолжая получать доходы от их использования. Такие действия нанесли существенный ущерб боеспособности Нацгвардии Украины и интересам обороны государства", - говорится в сообщении.

В настоящее время предприниматель задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.