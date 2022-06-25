Защищая от российских оккупантов Северодонецк, погиб украинский воин Семен Обломей. Похороны пройдут 28 июня на Байковом кладбище в Киеве. ФОТО

21 июня от авиаудара, защищая от российских оккупантов Северодонецк, погиб украинский воин Семен Обломей.

Об этом сообщается в паблике Остання шана, передает Цензор.НЕТ.

"Мы имели привилегию быть с тобой, Семен Обломей, в одной команде. Вместе мечтали, строили свою вселенную, прославляли жизнь.

Погиб тот, кто не должен умирать. Погиб наш Семен героем в Северодонецке.

Экспедиции, высадка деревьев, рытье траншей под систему полива и бумажная работа, которую ты меньше всего любил. Поиск содержания во всем, чтобы ты не делал, и чувство ответственности. Все, что было закуплено на первые три блока полива в Ботсаду, было твоей личной заботой. Ты начинал и закупки. 26 января мы вместе разгружали трубы, а 23 февраля ты привез на своем скейте, балансируя с огромной коробкой впереди себя, в Ботсад железо, которое мы встроим в систему полива в этом году.

Первые 2 дня войны ты простоял в очереди в военкомат, параллельно отыскивая важный для тебя ответ на вопрос: брать или не брать в руки оружие, ведь война противоречила твоей светлой душе. Еще несколько дней ты волонтерил, но после того, как прилетело на Киевский ж/д вокзал, у тебя отпали все сомнения: в тебе пробудился воин.

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Мы ждали известий с фронта. Страшно переживали, когда совсем не было связи с Рубежным, радовались старлинкам в Северодонецке и радовались всей команде, когда ты смог на несколько дней приехать в Киев и жениться на своей возлюбленной Вере.

Мы знаем, что если бы не война, ты мог бы стать лучшим арбористом Украины. Ты чувствовал деревья.

Но ты стал воином света, который будет нам продолжать держать небо… на небе.

Как тебя отпустить, Семен? Мы попытаемся это сделать.

В нашем любимом Национальном ботаническом саду имени М.М. Гришко НАН Украины в твою светлую память мы посадим твое любимое дерево гинкго, под кроной которого будем собираться и мечтать, и будем продолжать строить страну, в которой ты хотел бы жить.

Наши искренние соболезнования твоей семье. Благодарим Вас за Семена.

Герои не умирают!

Похороны пройдут во вторник, 28 июня, на Байковом кладбище в 12:00.

Поддержать семью Семена: карта 4441114415618337 Обломей Анна Александровна, сестра", - говорится в сообщении.

Семен Обломей был студентом 3-го курса УНИ лесного и садово-паркового хозяйства. В университете сообщили, что Герой погиб 21 июня от авиаудара, защищая Северодонецк, перед этим вывел свою группу в безопасное место.

"За годы обучения проявил себя как старательный, креативный, инициативный студент, отличавшийся трудолюбием, ответственностью, желанием помочь другим. Семен всегда был примером того, как воплощать изменения, которые хотел видеть, начиная с маленьких ежедневных шагов. В конце января 2022 успешно окончил 4-х месячный курс по лесоводству в Швеции, мечтал стать арбористом – ухаживать и лечить древесные растения, имел неописуемую жажду жизни и знаний.

С началом войны 24 февраля парень решил идти защищать свою страну, участвовал в освобождении Бучи и Ирпеня, защищал Рубежное, Лисичанск, Северодонецк.

Семен умело исполнял обязанности командира, которого очень любили и уважали побратимы. На фронте проявил себя как настоящий воин. Всегда говорил: "Делаю, что должен"!" - рассказали в университете.