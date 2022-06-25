Россияне пытаются зайти в Лисичанск. Наносят артиллерийские и авиаудары. Есть погибшие, а в больнице Днепра спасают жизнь двоих детей, - Гайдай. ФОТО

24 июня россияне атаковали промзону Северодонецка, пытались зайти в Лисичанск с юга и блокировать город.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"24 июня россияне атаковали промзону Северодонецка, пытались зайти в Лисичанск с юга и блокировать город. По Лисичанску нанесли авиаудар. Северодонецк страдал от артиллерии. В частности, села Синецкий и Павлоград, территория Северодонецкого объединения "Азота". Также обстреляны Волчеяровка, Белогоровка и Лоскутовка.

В районах Метелкиного, Сиротиного и Воронового российская армия проводит штурмовые действия, чтобы вытеснить подразделение украинских военных из указанных районов", - говорится в сообщении.

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В результате вражеских обстрелов серьезные ранения получили трое жителей Малорязанцевого.

"Всех трех членов семьи медики госпитализировали в Днепропетровскую детскую областную больницу. Ранения они получили в четверг. Среди них - дети 2012-го и 2016-го годов рождения. Им предоставляется высококвалифицированная помощь", - отметил Сергей Гайдай.

Кроме того, вчера в Лисичанске найдено тело мужчины без признаков жизни, попавшего под вражеский обстрел.

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