За сутки рашисты обстреляли 13 населенных пунктов Донецкой области. Есть погибшие и раненые. ФОТОрепортаж
1 1980
Полиция задокументировала 20 вражеских ударов. Разрушениям подверглись 25 гражданских объектов – 22 жилых дома, железнодорожная подстанция, производственный цех и автомобиль.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Национальной полиции Украины.
Под огнем россиян находились города Бахмут, Авдеевка, Красногоровка, Курахово, Украинка, Торецк, пгт Гродовка и Нью-Йорк, села Карловка, Богдановка, Первомайское, Южное, Хромовое. Враг наносил авиудары, бил ракетами ЗРС "С-300", реактивными системами залпового огня "Град", "Ураган", артиллерией, танками.
На местах обстрелов работали полицейские, изъявшие доказательства военных преступлений РФ.