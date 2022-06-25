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За сутки рашисты обстреляли 13 населенных пунктов Донецкой области. Есть погибшие и раненые. ФОТОрепортаж

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Полиция задокументировала 20 вражеских ударов. Разрушениям подверглись 25 гражданских объектов – 22 жилых дома, железнодорожная подстанция, производственный цех и автомобиль.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Национальной полиции Украины.

За сутки рашисты обстреляли 13 населенных пунктов Донецкой области. Есть погибшие и раненые 01

Под огнем россиян находились города Бахмут, Авдеевка, Красногоровка, Курахово, Украинка, Торецк, пгт Гродовка и Нью-Йорк, села Карловка, Богдановка, Первомайское, Южное, Хромовое. Враг наносил авиудары, бил ракетами ЗРС "С-300", реактивными системами залпового огня "Град", "Ураган", артиллерией, танками.

На местах обстрелов работали полицейские, изъявшие доказательства военных преступлений РФ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Войска РФ нанесли 18 ударов по Донетчине, есть погибшие и раненые, разрушены 25 гражданских объектов, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

За сутки рашисты обстреляли 13 населенных пунктов Донецкой области. Есть погибшие и раненые 02
За сутки рашисты обстреляли 13 населенных пунктов Донецкой области. Есть погибшие и раненые 03
За сутки рашисты обстреляли 13 населенных пунктов Донецкой области. Есть погибшие и раненые 04
За сутки рашисты обстреляли 13 населенных пунктов Донецкой области. Есть погибшие и раненые 05
За сутки рашисты обстреляли 13 населенных пунктов Донецкой области. Есть погибшие и раненые 06
За сутки рашисты обстреляли 13 населенных пунктов Донецкой области. Есть погибшие и раненые 07
За сутки рашисты обстреляли 13 населенных пунктов Донецкой области. Есть погибшие и раненые 08
За сутки рашисты обстреляли 13 населенных пунктов Донецкой области. Есть погибшие и раненые 09
За сутки рашисты обстреляли 13 населенных пунктов Донецкой области. Есть погибшие и раненые 10
За сутки рашисты обстреляли 13 населенных пунктов Донецкой области. Есть погибшие и раненые 11
За сутки рашисты обстреляли 13 населенных пунктов Донецкой области. Есть погибшие и раненые 12
За сутки рашисты обстреляли 13 населенных пунктов Донецкой области. Есть погибшие и раненые 13

 

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