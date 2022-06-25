Сбыт некачественных бронежилетов для ВСУ: задержан организатор схемы. ФОТО

При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры в ходе многоэтапной операции разоблачен злоумышленник, организовавший сбыт недоброкачественных бронежилетов, в том числе представителям волонтерских организаций, занимающихся помощью ВСУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

В рамках досудебного расследования установлено, что продажу военных товаров ненадлежащего качества организовал житель г. Киева, который привлек к противоправной схеме других граждан Украины как пособников.

"Злоумышленники через социальные сети и мессенджеры рекламировали продажу бронежилетов, которые относятся к 5 классу защиты и якобы содержат бронепластины из высококачественной заводской стали. За каждый "бронежилет" дельцы получали от 10 000 до 16 000 тысяч гривен", - говорится в сообщении.

В действительности элементы защиты были изготовлены кустарным способом с использованием низкокачественных металлических пластин, не соответствующих заявленным стандартам качества, простреливаются пулями и неэффективны даже от осколков.

По результатам многоуровневой спецоперации и непосредственно в ходе контроля за совершением преступления организатор схемы задержан в порядке ст. 208 УПК РФ.





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В настоящее время злоумішленнику сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой.

Продолжаются безотлагательные следственные действия по установлению всех обстоятельств противоправной деятельности и привлечению к ответственности других причастных к ней лиц.