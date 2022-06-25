Рашисты в Херсоне сломали позвоночник 70-летней волонтерке из-за отказа отдать украинский паспорт. ФОТО
Как сообщает Цензор.НЕТ, историю женщины рассказали в Первом медобъединении Львова.
"До мая Татьяна категорически отказывалась покидать оккупированный Херсон. Уехать согласилась только после уговоров мужа, который воюет в ВСУ и очень переживал за ее безопасность. Автомобиль, которым женщина выезжала с соседями, остановили на вражеском блокпосте. Нелюди отобрали у них все ценные вещи. Когда Татьяна отказалась отдавать украинский паспорт - это была ее принципиальная позиция как украинки - начали бить, сбежать ей удалось чудом.
Эвакуационным поездом в тяжелом состоянии она добралась до Львова, где была госпитализирована в Больницу Святого Луки. Обследование показало перелом позвоночника и сильные ушибы головы. Женщина частично потеряла слух и не могла двигаться без посторонней помощи. Чтобы Татьяна ходила, нейрохирургам пришлось сделать сложную вертебропластику, то есть ввести в сломанный участок специальный костный цемент", - говорится в сообщении.
Медики подтверждают, что операция прошла успешно и Татьяна уже поднимается с постели. Женщина настроена решительно и говорит, что лечиться долго не будет, ведь "отлеживаться нет времени – нужно волонтерить".