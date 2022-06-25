За минувшие сутки из Лисичанска эвакуировали 17 человек, - Гайдай. ФОТО
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24 июня в Днепр эвакуированы 17 жителей Лисичанска.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграм-канале глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
"Вчера в Луганской области спасли жизнь 17 гражданам. Сотрудниками Национальной полиции, спасателями Луганской области и волонтерами 24 июня в Днепр эвакуированы 17 жителей Лисичанска. Одна семья выехала из области личным транспортом в составе эвакуационной колонны", - говорится в сообщении.