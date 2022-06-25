Новая марка с украинской "Мрией" выйдет уже 28 июня, - Укрпочта. ФОТО

Также с новой маркой появятся конверт и открытка.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом "Укрпочта" сообщила в своем Telegram.

"Этот выпуск очень особенный для нас. Потому что он олицетворяет украинскую несгибаемость. Россиянам удалось уничтожить самый большой самолет в мире, наше творение. Но им не удастся уничтожить нашу настоящую мечту и стремление к свободе. Это знает каждый взрослый и малый".

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Это знает и София Кравчук, одиннадцатилетняя школьница с Волыни, нарисовавшая эту иллюстрацию еще в прошлом году для конкурса "Что для меня Украина?". Сегодня рисунок актуален как никогда. Хотим, чтобы это произведение филателии вдохновило каждого украинца мечтать смелее", - говорится в сообщении.