Сбит вражеский беспилотник типа "Орлан-10", осуществлявший доразведку обстрелянных оккупантами объектов. ФОТО
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Утром 25 июня военнослужащие зенитного ракетного подразделения Воздушное командование "Центр" сбили очередной беспилотный летательный аппарат типа "Орлан-10".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Командования Воздушных сил ВСУ.
"Вражеский БпЛА осуществлял доразведку объектов, по которым рашисты наносили ракетные удары", - говорится в сообщении.
Аналогичный БПЛА был поражен и вчера, 24 июня.