Сбит вражеский беспилотник типа "Орлан-10", осуществлявший доразведку обстрелянных оккупантами объектов. ФОТО

Утром 25 июня военнослужащие зенитного ракетного подразделения Воздушное командование "Центр" сбили очередной беспилотный летательный аппарат типа "Орлан-10".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Командования Воздушных сил ВСУ.

"Вражеский БпЛА осуществлял доразведку объектов, по которым рашисты наносили ракетные удары", - говорится в сообщении.

Аналогичный БПЛА был поражен и вчера, 24 июня.

Читайте также: Воины 79-й ОДШБр уничтожили российский разведывательный БПЛА "Элерон-3"



