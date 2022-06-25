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Луцкие пятиклассники продают черешни и собирают на Байрактар для ВСУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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В Луцке у Завокзального рынка дети продают черешни и собирают деньги на Байрактар. Сергей Заяц и Давид Щегельский – пятиклассники.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Мы увидели, что Сергей Притула собирает деньги на Байрактар ​​и мы решили ему помочь! Подумали, что они все равно сгниют на дереве. Чего бы людям не продать?" – говорит Сергей.

Рвали черешни во дворе деда Сергея. Помогали детям родители. Черешни ребята продавали по 40 гривен за килограмм.

За менее чем два часа ребята продали все ягоды, а это примерно 25 килограммов и выручили тысячу гривен. Как рассказали школьники, останавливаться они не собираются и планируют уже последующие продажи, чтобы помочь армии.

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Луцкие пятиклассники продают черешни и собирают на Байрактар для ВСУ 01
Луцкие пятиклассники продают черешни и собирают на Байрактар для ВСУ 02
Луцкие пятиклассники продают черешни и собирают на Байрактар для ВСУ 03
Луцкие пятиклассники продают черешни и собирают на Байрактар для ВСУ 04

Топ комментарии

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Ці діти-майбутнє української незламної нації...
  • Amber
    Чудові хлопчики , молодці 👍🏼👍🏼👍🏼
  • Старый зольдат
    Вот это ЭЛИТА страны. Сразу видно, что не дЕрьмаковские арахавившиеся безугломозгие слуги нарИда, а ГРАЖДАНЕ Украины.
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