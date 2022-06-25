Рынок "Азовский" в Мариуполе превратился в автокладбище. ФОТОрепортаж

Российские оккупанты свезли на рынок "Азовский" в Мариуполе десятки изуродованных и обстрелянных автомобилей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу горсовета.

"Рынок "Азовский" в Мариуполе превратился в автокладбище. Оккупанты свезли сюда десятки машин, которые потеряли мирные мариупольцы. Каждый из этих автомобилей - это чья-то разрушенная жизнь, отнятая возможность уехать из города. Мариупольцев сделали заложниками ситуации, чтобы они остались в заблокированном городе", - сказано в сообщении.

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