Освободить нашу землю и прийти к победе – наша национальная цель. Над ее воплощением должен работать каждый гражданин, - Зеленский. ФОТОрепортаж
5 00575
Над реализацией общей цели – освобождения Украины ежедневно должен работать каждый гражданин нашего государства.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
"Освободить нашу землю и прийти к победе - это наша национальная цель, и мы должны работать на ее реализацию ежедневно. Не только государство, но и каждый гражданин, каждая гражданка - на том уровне, на котором это возможно", - отметил глава государства.