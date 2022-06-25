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Освободить нашу землю и прийти к победе – наша национальная цель. Над ее воплощением должен работать каждый гражданин, - Зеленский. ФОТОрепортаж

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Над реализацией общей цели – освобождения Украины ежедневно должен работать каждый гражданин нашего государства.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Освободить нашу землю и прийти к победе - это наша национальная цель, и мы должны работать на ее реализацию ежедневно. Не только государство, но и каждый гражданин, каждая гражданка - на том уровне, на котором это возможно", - отметил глава государства.

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Освободить нашу землю и прийти к победе – наша национальная цель. Над ее воплощением должен работать каждый гражданин, - Зеленский 01
Освободить нашу землю и прийти к победе – наша национальная цель. Над ее воплощением должен работать каждый гражданин, - Зеленский 02
Освободить нашу землю и прийти к победе – наша национальная цель. Над ее воплощением должен работать каждый гражданин, - Зеленский 03
Освободить нашу землю и прийти к победе – наша национальная цель. Над ее воплощением должен работать каждый гражданин, - Зеленский 04
Освободить нашу землю и прийти к победе – наша национальная цель. Над ее воплощением должен работать каждый гражданин, - Зеленский 05
Освободить нашу землю и прийти к победе – наша национальная цель. Над ее воплощением должен работать каждый гражданин, - Зеленский 06
Освободить нашу землю и прийти к победе – наша национальная цель. Над ее воплощением должен работать каждый гражданин, - Зеленский 07
Освободить нашу землю и прийти к победе – наша национальная цель. Над ее воплощением должен работать каждый гражданин, - Зеленский 08
Освободить нашу землю и прийти к победе – наша национальная цель. Над ее воплощением должен работать каждый гражданин, - Зеленский 09

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Топ комментарии

  • Kek Jager
    Он уже в открытую издевается что ли? Тебе это ДЕНЬ и НОЧЬ говорили тысячи людей по всем каналам связи еще в прошлые "учения". Хватит, сволочь, тратить деньги на асфальт, на котором конечно наживаются десятки коррупционеров, и пошел за вооружения, где коррупции такой простой как с асфальтом быть не может. Еще скажи, что это мы виноваты. Мы виноваты, ага. Недостаточно защищали страну, сволочь.
  • olko11 olko
    А ще:
    1. Побудувати дороги.
    2. Посадити ******* дерев.
    3. Зробити шашлики.
    4. Посадити Порошенка.
  • Борменталь Незабаром
    "посадити порошенка" у цього довбня на першому місці
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