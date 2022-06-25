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Российские военные разгромили музыкальную школу в Орехове. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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Захватчики из "Ураганов" попали в музыкальную школу в Орехове Запорожской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом корреспонденту Укринформа рассказала заместитель Ореховского городского головы Светлана Мандрич.

"В этой школе занималось более 150 детей. Два прямых попадания из "Ураганов". Вражеским ударом разрушены крыша, стены. Мы все, что могли, вывезли, а два рояля не можем вытащить. Надо крышу разобрать, а спасатели выехать не могут, потому что постоянные обстрелы. У нас был хороший оркестр, хор, гитара, класс фортепиано, класс бандуристов. Наши дети занимали призовые места. Теперь у нас нет музыкальной школы, восстановить ее невозможно", - говорит Мандрич.

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Сейчас в Ореховской громаде из почти 20-тысячного населения осталось не более 4000 человек. Городской голова Анатолий Хворостяный признается: иногда ему кажется, что в городе он остался один.

"Ситуация сложная, но я повторю слова военных: она полностью контролируемая ВСУ. Орехов – крепкий орешек, город был и останется украинским, как и вся Украина", - добавляет мэр.

По его словам, из-за вражеских обстрелов в городе постоянно страдают сети, и коммунальщикам приходится их ремонтировать ежедневно.

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Враг разрушил в городе сотни домов, школу, детский сад, повредил здание городского совета. Чиновники говорят, что уже получили около 700 заявлений от жителей о повреждении жилья и зданий. С начала войны в Орехове погибли более 20 мирных людей.

Военные говорят, что россияне постоянно наносят огневые удары по инфраструктуре города.

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"Обстрелы идут постоянно. Бьют из минометов, систем залпового огня. Они могут в любое время ударить, но мы даем отпор - на днях были уничтожены их минометные расчеты, вражеские позиции, артиллерия", - комментирует военный ВСУ "Славута".

В полиции тем временем отмечают, что фиксируют все последствия обстрелов. По факту военного преступления полицейские передали собранные материалы в УСБУ в Запорожской области для решения вопроса об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины "Нарушение законов и обычаев войны".

Топ комментарии

  • Підлога Маккартні
    С сегодняшней ночи кацапы просто ******. ночью было две тревоги по 2-3 часа. Потом днем. Били по днесне, по житомирщине (про юг я даже писать не буду). Эту ****** тварь лукашенку нужно за яйца повесить на фонарный столб ********. Наши ссут а нада. нада открывть белоуский фронт с удара по мозырю по нефтебазе, и пусть что будет. да ****, мы терпилы чтоле. пусть идут и умрут тут на *** ********...
  • Sophia-Maria Duglass
    Руцкий мир медленно стирает Украину с лица земли ?

    а шо Буданов ? Где стирка КУРЕНИЕМ руцкого мирА запоребриком ? Может пора поменять его на более оперативного спеца?
  • Підлога Маккартні
    Ну и для справки: белоруские военнослужащие могут максимум снять берцы, стать на лавочку и держать в руках цветы с шариками, кончнные ******
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