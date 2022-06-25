В Мариуполе оккупанты сожгли библиотеку храма Петра Могилы, утрачены уникальные экземпляры. ФОТО

Оккупационные власти Мариуполя после приезда в город московского патриархата с инспекцией сожгли всю обширную библиотеку Храма ПЦУ Петра Могилы. Среди книг были уникальные экземпляры, которые потеряны навсегда.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщил советник городского головы Петр Андрющенко.

"После визита московских агентов ФСБ в рясах стало известно, что в Храме ПЦУ Петра Могилы по наводке и при содействии попов РПЦ в Мариуполе была изъята и сожжена во дворе Храма вся обширная библиотека, собранная волонтерами и благотворителями. Библиотека содержала несколько уникальных экземпляров. изданий, которые теперь утрачены навсегда", - говорится в сообщении.





Андрющенко напомнил, что Храм Петра Могилы был построен при поддержке горожан и внесен в Книгу рекордов Гиннеса Украины как содержащий самую большую петриковскую роспись. Сейчас оккупанты решают вопрос - снести храм или переформатировать по канонам РПЦ.

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