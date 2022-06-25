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В Мариуполе оккупанты сожгли библиотеку храма Петра Могилы, утрачены уникальные экземпляры. ФОТО

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Оккупационные власти Мариуполя после приезда в город московского патриархата с инспекцией сожгли всю обширную библиотеку Храма ПЦУ Петра Могилы. Среди книг были уникальные экземпляры, которые потеряны навсегда.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщил советник городского головы Петр Андрющенко.

"После визита московских агентов ФСБ в рясах стало известно, что в Храме ПЦУ Петра Могилы по наводке и при содействии попов РПЦ в Мариуполе была изъята и сожжена во дворе Храма вся обширная библиотека, собранная волонтерами и благотворителями. Библиотека содержала несколько уникальных экземпляров. изданий, которые теперь утрачены навсегда", - говорится в сообщении.

В Мариуполе оккупанты сожгли библиотеку храма Петра Могилы, утрачены уникальные экземпляры 01
В Мариуполе оккупанты сожгли библиотеку храма Петра Могилы, утрачены уникальные экземпляры 02

Андрющенко напомнил, что Храм Петра Могилы был построен при поддержке горожан и внесен в Книгу рекордов Гиннеса Украины как содержащий самую большую петриковскую роспись. Сейчас оккупанты решают вопрос - снести храм или переформатировать по канонам РПЦ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Мариуполе из уцелевшего помещения библиотеки российские оккупанты вывезли все книги, - Андрющенко. Фоторепортаж

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Топ комментарии

  • Paul Foxen
    якщо ви не зрозуміли, то саме зараз, а не раніше, вони зрозуміли що в них це останній шанс нас знищити, і залишити за собою все що вони крали століттями, і саме тепер вони всі зрозуміли, що нас треба саме зтерти з існування тотально, без всіляких виключеннь, ті самі технології що дають нам змогу зараз показати всьому світу хто така русня, далай можливість їм самим показати своєму народу що вони повинні просто зтерти нас з існування на всіх рівнях, яких тільки можливо. і вони зараз це роблять...

    а нашим дебілам *какаяразніца*... якщо ще хтось не зрозумів, просто стати малоросами вже не вийде, якщо комусь там хочеться повернутись до часів до Евромайдану
  • Beer Bear
    Суки...те которые " готовились" к войне. Кацапы мрази
  • Dima30
    Якщо там були унікальні речі чому їх не евакуювали?,так зрозуміло часу було мало але в основному законі України цю функцію покладено на центральну владу.Якщо цього не роблять... не хочу нікого звинувачувати ,але можливо для когось це не є важливим речами ,як заяви про томос який на хліб не намажеш..
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