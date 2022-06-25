Последствия обстрела российскими вертолетами Краснопольской громады в Сумской области. ФОТОрепортаж

25 июня с территории России с вертолетов обстреляли Краснопольскую громаду в Сумской области, повредив гражданскую инфраструктуру. С беспилотника были сброшены два боеприпаса.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, информирует Цензор.НЕТ.

"Краснопольская громада: почти в полдень, два российских вертолета, не залетая на территорию Украины, выпустили 6 ракет по одному из сел. В результате разрушена и повреждена гражданская инфраструктура: больница, дом культуры, библиотека, школа.









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Также враг сбросил два боеприпаса на территорию громады с беспилотника. Во всех случаях, к счастью, обошлось без жертв", - сообщил Живицкий.

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После 20:00 россияне со своей территории открыли огонь из артиллерии, 3 прилета зафиксированы в Середино-Будской громаде. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.