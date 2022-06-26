В оккупированном Крыму появились листовки с надписью "Газовые вышки – это только начало". ФОТО
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В оккупированном Крыму неизвестные распространяют листовки с изображением "Крымского моста" и надписью "Газовые вышки – это только начало".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
Больше всего таких плакатов отмечено в городах Алушта, Симферополь и Керчь.
Как сообщалось, 20 июня Вооруженные силы Украины нанесли удар по буровым установкам присвоенного Россией "Черноморнефтегаза", которые еще называют "вышками Бойко".