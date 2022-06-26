Лисичанск страдает от авиаударов, войска РФ закрепились в Северодонецке, Сиротине, Воронове и Боровском, - Гайдай. ФОТО

Лисичанск страдает от авиаударов, войска РФ закрепились в Северодонецке, Сиротине, Воронове и Боровском.

Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, после захвата Северодонецка вражеская армия сосредоточила все силы и средства на захвате последней крепости Луганщины - Лисичанска.

"Авиаудары нанесены по самому городу, а также в районе Белой Горы. Разрушений очень много - Лисичанск уже почти не узнать. На земле лежит телевизионная башня, серьезно поврежден автомобильный мост, есть попадание снарядов в дома, здание СБУ и т.д. На территории многопрофильной больницы найдено тело мужчины без признаков жизни. Он получил многочисленные минно-взрывные травмы", - сообщил Гайдай.

Он также отмечает, что после отвода подразделений наших войск враг закрепился в Северодонецке, Сиротине, Воронове и Боровском.

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Напоследок, по словам Гайдая, россияне совершили обстрел "Азота" и полигона ГСЧС в Северодонецке, открыли огонь по селам Павлоград и Синецкий, проверили на прочность уже разрушенные и неоднократно обстрелянные мосты на Лисичанск.

Также подверглись разрушениям в результате российского нашествия Волчеярка, Лоскутовка, Верхнекаменка и Золотаревка.