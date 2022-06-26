Обломки российской ракеты упали в Фастовском районе Киевщины, - Небытов. ФОТОрепортаж

Полиция осматривает место падения обломков вражеской ракеты в Фастовском районе Киевской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом начальник полиции Киевской области Андрей Небытов сообщил в телеграме.

"Вражескую ракету сбили сегодня на Фастовщине. Сегодня утром сработало ПВО. В результате падения обломков ракеты пострадавших и разрушений нет. Спасибо Вооруженным силам Украины!" - заявил Небытов.

Он добавил, что полицейские сейчас проводят осмотр места происшествия.

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