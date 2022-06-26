Новости Фото • Агрессия России против Украины, Война

Обломки российской ракеты упали в Фастовском районе Киевщины, - Небытов. ФОТОрепортаж

14 04313
Полиция осматривает место падения обломков вражеской ракеты в Фастовском районе Киевской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом начальник полиции Киевской области Андрей Небытов сообщил в телеграме.

"Вражескую ракету сбили сегодня на Фастовщине. Сегодня утром сработало ПВО. В результате падения обломков ракеты пострадавших и разрушений нет. Спасибо Вооруженным силам Украины!" - заявил Небытов.

Он добавил, что полицейские сейчас проводят осмотр места происшествия.

Обломки российской ракеты упали в Фастовском районе Киевщины, - Небытов 01

Читайте также: Над Киевщиной ПВО сбила 1 российскую ракету, - ОВА

Обломки российской ракеты упали в Фастовском районе Киевщины, - Небытов 02

Обломки российской ракеты упали в Фастовском районе Киевщины, - Небытов 03

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Valter Valter
    Нужно требовать у Запада авиацию и ракеты способные поражать аеродромы, нефтеперерабатывающие заводы и военные базы на Рашке. Просто неатвечать на ракетные обстрелы никчему хорошему не приведет. Рашисты просто выстреляют по нам все свои ракеты и разрушат нам всю Украину.
  • Amber
    Кремлівський злобний карлик біситься через те , що не пройшовся по
    Києву на білому коні ще в травні !

    Тобі пора приміряти білі капці і скоро відправитися в пекло !
  • Maksim Perepelitca
    Найбільше кацапню бісить те що Україна чинить спротив . Це реально їх всіх виводить з рівноваги ,, і напевно ж - і ***** також . На їхню думку , ми повинні були їх злякатись ще в перші дні війни , напекти хліба і ставши навколішки зустрічати їх з тим хлібом і квітами , як раби зустрічають - богів .
    Така думка доволі поширена в кацапських телеграм каналах . .
    Але - штото пашло нє так . . І від цього вони майже в розпачі .
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости