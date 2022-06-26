Черниговщина обстреляна с территории РФ, - ОК "Північ". ФОТОрепортаж

Сегодня, 26 июня 2022 года, Черниговская область снова подверглась обстрелам с территории Российской Федерации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Оперативное командование "Північ".

"Около 5 часов утра в районе населенного пункта Горск было зафиксировано 8 взрывов (выходов) и 8 взрывов (приходов) из ствольной артиллерии. Приблизительно в то же время было слышно 10 взрывов (приходов) в одном из населенных пунктов Новгород-Северского района", – говорится в сообщении.

Как отмечалось, потерь среди личного состава и техники нет. О потерях среди местного населения информация не поступала. Повреждение гражданской инфраструктуры зафиксировано во втором случае.

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