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Раненая в результате российского обстрела Киева 7-летняя девочка в "Охматдете". Ее прооперировали. ФОТО

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Утром 26 июня девочка с минно-взрывными травмами средней степени тяжести была доставлена в больницу "Охматдет".

Как сообщает Цензор.НЕТ, о состоянии девочки рассказали в национальной детской больнице "Охматдет"

Раненая в результате российского обстрела Киева 7-летняя девочка в Охматдете. Ее прооперировали 01

"Ребенок получил ранения в результате ракетных обстрелов жилого дома в Киеве. Спасатели достали ребенка из-под завалов и доставили в НДСБ "Охматдет". Девочка прибыла в больницу в сознании. Специалисты "Охматдета" установили у ребенка многочисленные раны, ушибы и ссадины. Девочке была оказана высококвалифицированная медицинская  помощь. Ребенка прооперировали, сейчас он находится в стабильном состоянии. Ее жизни ничего не угрожает", - говорится в сообщении.

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Раненая в результате российского обстрела Киева 7-летняя девочка в Охматдете. Ее прооперировали 02
Раненая в результате российского обстрела Киева 7-летняя девочка в Охматдете. Ее прооперировали 03

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  • saimansay
    Це Християнська любов.
    Швидкого одужання.
    Смерть - гундяевськім язічнікам.
  • Ksenia VB
    Давно з лікарні ?
  • Danilo Kosmina 10be22a1
    на Роzzии нет офицеров - давно уже остались одни прдсы тупорылые, с единственной извилиной, и той - от фуражки
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