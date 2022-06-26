Раненая в результате российского обстрела Киева 7-летняя девочка в "Охматдете". Ее прооперировали. ФОТО

Утром 26 июня девочка с минно-взрывными травмами средней степени тяжести была доставлена в больницу "Охматдет".

Как сообщает Цензор.НЕТ, о состоянии девочки рассказали в национальной детской больнице "Охматдет"

"Ребенок получил ранения в результате ракетных обстрелов жилого дома в Киеве. Спасатели достали ребенка из-под завалов и доставили в НДСБ "Охматдет". Девочка прибыла в больницу в сознании. Специалисты "Охматдета" установили у ребенка многочисленные раны, ушибы и ссадины. Девочке была оказана высококвалифицированная медицинская помощь. Ребенка прооперировали, сейчас он находится в стабильном состоянии. Ее жизни ничего не угрожает", - говорится в сообщении.

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