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Обстрел Черниговщины. Разрушено хранилище с зерном и повреждена техника аграриев, - ГПСУ. ФОТО

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Рашисты нанесли удар по агропредприятию на Черниговщине

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в ГПСУ.

Обстрел Черниговщины. Разрушено хранилище с зерном и повреждена техника аграриев, - ГПСУ 01

"На фото разрушенное хранилище с зерном и повреждена сельхозтехника. Враг уничтожает зерно урожая этого года и препятствует сбору нынешнего", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что ангары и техника аграриев также разрушились как от попадания осколков, так и от вызванного этими разрывами пожара.


Обстрел Черниговщины. Разрушено хранилище с зерном и повреждена техника аграриев, - ГПСУ 02
Обстрел Черниговщины. Разрушено хранилище с зерном и повреждена техника аграриев, - ГПСУ 03
Обстрел Черниговщины. Разрушено хранилище с зерном и повреждена техника аграриев, - ГПСУ 04
Обстрел Черниговщины. Разрушено хранилище с зерном и повреждена техника аграриев, - ГПСУ 05
Обстрел Черниговщины. Разрушено хранилище с зерном и повреждена техника аграриев, - ГПСУ 06

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