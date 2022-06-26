Испанские ЗРК развернули в Латвии для усиления защиты Балтийского региона на фоне войны в Украине. ФОТО

Батарею испанских зенитно-ракетных комплексов NASAMS 26 июня развернули на территории военной авиабазы в Лиэлварде в Латвии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на твиттер Национальных вооруженных сил Латвии.

ЗРК развернута "в ответ на необходимость усиления обороноспособности Балтийского региона после полномасштабного российского вторжения в Украину".





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Как передает Delfi, министр обороны Латвии Артис Пабрикс заявил, что вместе с союзниками по НАТО страна начинает формировать бригаду международных сил.

"Еще до Мадридского саммита было ясно, что наши союзники готовы ответить на сегодняшние вызовы безопасности в Балтийском регионе. Развертывание современных систем противовоздушной обороны в Латвии благодаря решительности правительства Испании является четким подтверждением того, что наша оборона и безопасность отвечают интересам всего Альянса", - заявил Пабрикс.

Вместе с ЗРК в Латвию прибыли 85 солдат, присоединившихся к примерно 500 бойцам вооруженных сил Испании, которые уже находятся в странах Балтии.

Батарея норвежского зенитно-ракетного комплекса NASAMS является системой ПВО средней дальности с радиусом действия до 100 км, в состав входят ракеты, радиолокационная станция, командный состав, а также обслуживающий персонал в подразделениях по 100 человек.

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