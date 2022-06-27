Оккупанты атакуют Лисичанск из Попаснянского направления. Нет такого времени, когда вражеская артиллерия стихает, - Гайдай. ФОТОрепортаж

Лисичанск атакуют с Попаснянского направления, в городе много поврежденного жилья и инфраструктуры, два храма.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в Лисичанске, Волчеяровке, Лоскутовке и Верхнекаменке россияне не перестают разрушать жилье, промышленные и административные объекты.

Нет такого времени, когда вражеская артиллерия стихает, сообщает Гайдай.

"Штурмовая авиация оккупанта 26 июня нанесла авиаудары по Лисичанску и Волчеяровке. В Волчеяровке идут бои. Россияне пытались атаковать в районе Верхнекаменки, но вынуждены были отойти - не все из них это смогли сделать самостоятельно. Повреждений в Лисичанске очень много. По возможности, обследуем улицы и дома на наличие пострадавших. Разрушения получили по меньшей мере пять многоэтажек, в одной из которых выгорели сразу 10 квартир. На одной из улиц уничтожено сразу шесть частных домов", - отметил Гайдай.

Также россиянами обстреляна территория автовокзала, здания Свято-Митрофановского храма, храма Святой Великомученицы Варвары, одно из предприятий, помещение пограничного отряда и одно из админпостроек.

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"Они пытаются блокировать город с юга, при этом уничтожают все, что куда может достать их артиллерия и системы залпового огня. Держим оборону Лисичанска", - подчеркнул глава Луганщины.