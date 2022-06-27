За прошлые сутки в результате обстрелов в Харьковской области вспыхнули 7 пожаров, погибли 2 женщины, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

За прошедшие сутки спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС осуществили 18 оперативных выездов, 9 из которых: на ликвидацию пожаров, в том числе 7 пожаров, вызванных обстрелами.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Харьковской области, передает Цензор.НЕТ.

"Пожар, вызванный вражескими обстрелами, произошел в Киевском (1) и Шевченковском (1) районах Харькова, а также в Чугуевском (5) районе Харьковской области. Горели хозяйственные здания и админздание", - сообщает ГСЧС.

В частности, в жилом секторе с.Коробочкино (Чугуевский район области) во дворе частного дома из-за обстрела занялись 2 хозяйственные здания. Огонь охватил площадь около 200 кв. Для ликвидации пожара было задействовано пожарно-спасательное подразделение города Чугуева. Силами ГСЧС огонь удалось ликвидировать через два часа. Пожарные предотвратили распространение пламени на жилой дом. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

В 20:46 в с. Клугино-Башкировка Чугуевского района в результате вражеских обстрелов вспыхнуло хозяйственное здание на площади 4 кв. м. В результате обстрела погибли 2 женщины, еще 2 человека пострадали и были госпитализированы.

Ночью в результате вражеского ракетного удара по двухэтажному административному зданию в Киевском районе Харькова горели комнаты на втором этаже. Площадь пожара составила около 60 кв. Спасатели оперативно ликвидировали пожар.

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Около полуночи еще одна вражеская ракета попала во двор учебного заведения в Шевченковском районе Харькова. В результате взрыва здание школы получило частичные повреждения. Также вспыхнуло расположенное рядом хозяйственное здание. Спасатели оперативно ликвидировали пожар. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

Пиротехнические подразделения ГСЧС в течение суток ликвидировали 7 вражеских боеприпасов.

















