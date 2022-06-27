"За нашу и вашу свободу": Украина демонстрирует уничтоженную технику российских оккупантов в Варшаве. ФОТОрепортаж

Сегодня, 27 июня, в Варшаве откроется выставка, на которой продемонстрируют российскую технику, уничтоженную или захваченную силами обороны Украины во время отпора вооруженной агрессии РФ.