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"За нашу и вашу свободу": Украина демонстрирует уничтоженную технику российских оккупантов в Варшаве. ФОТОрепортаж

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Сегодня, 27 июня, в Варшаве откроется выставка, на которой продемонстрируют российскую технику, уничтоженную или захваченную силами обороны Украины во время отпора вооруженной агрессии РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минобороны.

Среди экспонатов:

основной боевой танк русской армии – Т72Б;

152-мм САУ "МСТА-С";

образцы снарядов РСЗО "Ураган" и "Смерч";

За нашу и вашу свободу: Украина демонстрирует уничтоженную технику российских оккупантов в Варшаве 01
За нашу и вашу свободу: Украина демонстрирует уничтоженную технику российских оккупантов в Варшаве 02
За нашу и вашу свободу: Украина демонстрирует уничтоженную технику российских оккупантов в Варшаве 03
За нашу и вашу свободу: Украина демонстрирует уничтоженную технику российских оккупантов в Варшаве 04

"Все желающие смогут увидеть на выставке "За нашу и вашу свободу" на Замковой площади польской столицы уже сегодня в 09.30", - говорится в сообщении.

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Участники церемонии открытия:

заместитель министра обороны Украины Анна Маляр;

руководитель Канцелярии Премьер-министра Республики Польша – министр Михал Дворчик;

государственный секретарь Министерства национальной обороны Республики Польша Войцех Скуркевич;

временный поверенный в делах Украины в Республике Польша Олег Куць.

Топ комментарии

  • Garry Grant
    Без маляр вже і діти не хрестяться.
  • KosAn30 JT26
    Та не скажи эта лупатая поболее вересчучки бесит)
  • Ирина Иваненко 7637ff53
    Полякам надо знать, бо не дай бог шо, Польша будет следующей. В их интересах, чтоб мы уничтожили кацапов
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