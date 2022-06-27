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Оккупанты украли на Харьковщине тягу и вагоны "УЗ" и сделали из них "новый бронепоезд", - СМИ. ФОТО

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Рашисты для войны против Украины пригнали "новый" бронепоезд "Енисей", якобы предназначенное для ведения инженерной разведки и доставки боеприпасов к линии фронта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Defense Express".

Оккупанты украли на Харьковщине тягу и вагоны УЗ и сделали из них новый бронепоезд, - СМИ 01

"В первую очередь "Енисей" предназначен именно для ведения боевых действий при охране вражеских коммуникаций. На это указывает не только тот факт, что в "голове" поезда стоит платформа с ЗУ-23-2, служащая в первую очередь именно как противопехотное оружие. Но и также – что вторая платформа с БМП-2 имеет аппарель для съезда, чтобы при необходимости эта боевая машина пехоты могла "кружить" вокруг бронха.

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По информации "Defense Express", россияне "прямо признают, что для постройки бронепоезда "Енисей" рашисты украли контейнеры, тепловозы и подвижной состав в "Укрзализныце" на Харьковщине". Заявленная схема поезда – два маневровых тепловоза типа ЧМЭ3, восемь вагонов (из которых четыре – платформы из БМП-2 и ЗУ-23-2).

Оккупанты украли на Харьковщине тягу и вагоны УЗ и сделали из них новый бронепоезд, - СМИ 02

Теоретически, для перевозки грузов есть два крытых вагона-"товарняка". Но в издании отмечают, что и в "товарняках" рашисты оборудовали огневые точки, и в таких крытых вагонах собираются возить, например, боеприпасы.

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СМИ пишет, что у поезда есть самое уязвимое место.

Оккупанты украли на Харьковщине тягу и вагоны УЗ и сделали из них новый бронепоезд, - СМИ 03

"Между колесными парами тепловоза есть топливный бак (черного цвета), в который заливается дизельное топливо, и этот бак не защищен никак. Все, что над колесами в тепловозе ЧМЕ3 – это либо силовая установка, либо кабина экипажа. Эта защита бронелистами на тепловозе – это скорее из разряда "мангалов" на танках, в смысле - дает экипажу психологическое чувство "защищенности", но не выдерживает встречи с NLAW или Javelin, или другими системами противотанкового вооружения", - подчеркнули в "Defense Express".

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Топ комментарии

  • Alex NV
    про тачанки ще забули
  • Garry Grant
    Очередная идиотская поделка в стиле мангала на танках. Ну чистые долбо@бы. Реально,кацапское стадо живет в парадигме 100летней давности. Треш.))
  • 5 копійок
    Наш паравоз впєрьод лєтіт, в камунє астановка...
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