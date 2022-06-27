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Мариупольцы охотятся на голубей, чтобы не умереть от голода, - СМИ. ФОТОрепортаж

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Жители оккупированного армией РФ Мариуполя вынуждены ставить на улицах ловушки на голубей, чтобы не умереть от голода.

Об этом пишет издание Zn.ua, сообщает Цензор.НЕТ.

"Жителям города катастрофически не хватает еды. Дошло до того, что они вынуждены ставить на улицах ловушки для голубей, чтобы не умереть от голода", - говорится в сообщении.

Мариупольцы охотятся на голубей, чтобы не умереть от голода, - СМИ 01

Ловушка на голубей в оккупированном Мариуполе

Журналисты отмечают, что люди вынуждены готовить на костре, а затем - хранить в подъездах хворост. Когда его нет, в ход идет деревянная мебель и книги.

Мариупольцы охотятся на голубей, чтобы не умереть от голода, - СМИ 02Мариупольцы охотятся на голубей, чтобы не умереть от голода, - СМИ 03Мариупольцы охотятся на голубей, чтобы не умереть от голода, - СМИ 04

Во дворах много разбитых машин. Их владельцы оставляют записки о том, что владелец автомобиля в городе, чтобы его не украли или не отвезли на свалку.

Мариупольцы охотятся на голубей, чтобы не умереть от голода, - СМИ 05

Единственным вариантом помыться для большинства мариупольцев остается общественный душ. Или как называют это место оккупанты: "Пункт помывки".

Мариупольцы охотятся на голубей, чтобы не умереть от голода, - СМИ 06
Помыться можно только в общественных душах

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Топ комментарии

  • Garry Grant
    Освобождение по-кацапски.
  • V Vv 00263b4f
    Интересно, а сколько из тех, кто кричал "Путин введи!" сейчас осталось в Марике? И сколько из нихвыехало на Запад?
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