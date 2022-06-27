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Перешел на сторону врага в 2014: капитану ракетного катера РФ, обстреливающего Украину, сообщено о подозрении в госизмене. ФОТО

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Сотрудники ГБР сообщили о подозрении в государственной измене бывшему капитану 3 ранга воинской части, дислоцировавшейся в АР Крым. Пока он командует российским ракетным катером "Вышний Волочёк".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в пресс-службе ДБР.

Перешел на сторону врага в 2014: капитану ракетного катера РФ, обстреливающего Украину, сообщено о подозрении в госизмене 01

"В 2014 году офицер предал присяге и остался в захваченной российскими оккупантами воинской части. Присягнув вооруженным силам РФ, капитан продолжил службу в российском черноморском флоте. В настоящее время дезертир командует ракетным катером "Вышний Волочёк" и из Черного моря обстреливает ракетами мирные территории Украины", - говорится в сообщении.

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Перешел на сторону врага в 2014: капитану ракетного катера РФ, обстреливающего Украину, сообщено о подозрении в госизмене 02
Перешел на сторону врага в 2014: капитану ракетного катера РФ, обстреливающего Украину, сообщено о подозрении в госизмене 03
Перешел на сторону врага в 2014: капитану ракетного катера РФ, обстреливающего Украину, сообщено о подозрении в госизмене 04

Следователи ГБР собрали достаточно доказательств и сообщили ему о подозрении в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Топ комментарии

  • Харьков Сумской
    Про що говорить останнє фото з ліжком? Де це?
  • Garry Grant
    Аналогичный вопрос. Но увидев на спине буквы ДБР понимаешь что это очередной треш и абсурд в исполнении конторы "рога и копыта".
  • Liya d21d54a3
    Чергова імітація брухливої "діяльності" нашим коштом, аби країну не боронити.
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