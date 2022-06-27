За сутки рашисты нанесли 20 ударов по Донбасу. Среди пострадавших – ребенок. ФОТОрепортаж

За сутки россияне обстреляли 12 населенных пунктов. Оккупанты ударили авиацией, ракетами, артиллерией, РСЗО "Град", "Ураган" и "Смерч". Есть убитые и раненые мирные жители.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Нацполиции Украины.

"Враг попал в города Авдеевка, Славянск, Торецк, Бахмут, Константиновка, Марьинка, пгт Райгородок, села Новолуганское, Малиновка, Екатериновка, Маяки, Карповка. Разрушения получили 20 гражданских объектов - 11 жилых зданий, школа, школа-завод, гаражи", - говорится в сообщении.

Известно, что в селе Малиновка в результате обстрела кассетными снарядами ранен мальчик 2012 года рождения. Ребенок находится в больнице.

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