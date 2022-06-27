"Оккупант, тебя ждет только смерть", - в Луганской области партизаны расклеили листовки. ФОТО

Партизаны расклеили патриотические открытки в оккупированном Новопскове Луганской области.

Подходящие фото опубликовала Луганская ОВА, сообщает Цензор.НЕТ.

"Партизаны Луганской области напомнили оккупантам и коллаборантам в славном городе Новопсков, что на украинской земле их ждет только смерть!!! Луганская область не сдается! Наши земляки сопротивляются врагу и ждут освобождения Луганщины. Новопсков - это Украина!", - говорится в сообщения.

Дивіться: Херсонські партизани полонили двох окупантів: "Скоро для вас настане українська ніч - ніч розплати". ВIДЕО





