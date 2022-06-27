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Американский сенатор Джим Риш посетил Гостомель и Ирпень. ФОТОрепортаж

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Американский сенатор, глава Республиканского крыла Комитета по международным отношениям Сената США Джим Риш посетил Киевщину.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграм-канале глава Киевской областной военной администрации (ОВА) Алексей Кулеба.

По его словам, сенатор Риш побывал в Гостомеле и Ирпене, где "собственными глазами увидел разрушенные населенные пункты и последствия преступлений российской армии".

"Также делегация побывала в Международном аэропорту "Антонов", где рашисты разрушили украинский самолет "Мрия". Сенатор Джим Риш был поражен увиденным", - написал Кулеба.

Он также поблагодарил международных партнеров за мощную поддержку.

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Американский сенатор Джим Риш посетил Гостомель и Ирпень 02

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Американский сенатор Джим Риш посетил Гостомель и Ирпень 03

Американский сенатор Джим Риш посетил Гостомель и Ирпень 04

Американский сенатор Джим Риш посетил Гостомель и Ирпень 05

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Топ комментарии

  • Мобильный крематорий
    Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Это очень правильное решение, показывать последствия кацапской оккупации.
  • Yuriy Smith
    може проєкт зробить, закону для Европи і Канади, члєнкєс запросить і члєнкинь, аналітеси зроблять доповідь до аналітикині Урсули фон дер Ляєн, так що добрє що приїхав, а не кривляеться, як Ермак.
  • Michael Oehlenschlaeger
    Очередной правильный дедок, но уж если вы приезжаете на эту кровавую "экскурсию", тогда тяните за собой, как минимум, по сотне тысяч тонн военной помощи, каждый! Хватит уже "запугивать" лендлизом.
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