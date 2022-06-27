Оккупанты разрушили более 60 учреждений и памятников культуры в Луганской области, - Гайдай. ФОТО

Россияне разрушили более 60 учреждений и памятников культуры в Луганской области. Разрушительный "русский мир" пытается стереть с карты мира нашу историю, уничтожая учреждения культуры и памятки архитектуры Луганщины.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, информирует Цензор.НЕТ.

"До начала российского вторжения мы имели 643 учреждения культуры. Около 600 из них сейчас находятся под оккупацией. О текущем состоянии многих неизвестно. Впрочем, официально зафиксировано полное разрушение 14 объектов. Еще 47 имеют серьезные повреждения. Большинство из них разрушены на 70-90 процентов. Исчезает то, что поколение луганчан оберегало и чем все мы гордились. Как можно представить Северодонецк без здания драматического театра или музыкального колледжа? Или Лисичанск – без бельгийского наследия? Хотя россияне наверняка представляют, если целенаправленно все это разрушают. Как и те, кто их ждал и дождался. Трудно без боли смотреть дотла выгоревшие дома на улице Дружбы народов в Северодонецке с живописной лепниной, которая запомнилась каждому из нас с детства. Сколько таких мест в других населенных пунктах - трудно сосчитать", - отмечает Гайдай.











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Гайдай акцентировал, что даже храмы, подчинявшиеся московскому патриархату, русская армия уничтожает, не задумываясь: "Им не присущи сохранение истории и вера, если это не предусмотрено указаниями из Кремля. Их научили гордиться лишь тремя-четырьмя из нескольких тысяч страниц учебника истории. Обо всем остальномэти изверги не помнят и стараются, чтобы забыли и мы с вами".