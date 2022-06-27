Оккупанты разрушили более 60 учреждений и памятников культуры в Луганской области, - Гайдай. ФОТО
Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, информирует Цензор.НЕТ.
"До начала российского вторжения мы имели 643 учреждения культуры. Около 600 из них сейчас находятся под оккупацией. О текущем состоянии многих неизвестно. Впрочем, официально зафиксировано полное разрушение 14 объектов. Еще 47 имеют серьезные повреждения. Большинство из них разрушены на 70-90 процентов. Исчезает то, что поколение луганчан оберегало и чем все мы гордились. Как можно представить Северодонецк без здания драматического театра или музыкального колледжа? Или Лисичанск – без бельгийского наследия? Хотя россияне наверняка представляют, если целенаправленно все это разрушают. Как и те, кто их ждал и дождался. Трудно без боли смотреть дотла выгоревшие дома на улице Дружбы народов в Северодонецке с живописной лепниной, которая запомнилась каждому из нас с детства. Сколько таких мест в других населенных пунктах - трудно сосчитать", - отмечает Гайдай.
Гайдай акцентировал, что даже храмы, подчинявшиеся московскому патриархату, русская армия уничтожает, не задумываясь: "Им не присущи сохранение истории и вера, если это не предусмотрено указаниями из Кремля. Их научили гордиться лишь тремя-четырьмя из нескольких тысяч страниц учебника истории. Обо всем остальномэти изверги не помнят и стараются, чтобы забыли и мы с вами".