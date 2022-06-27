Спасатели эвакуировали 16 человек из зоны проведения активных боевых действий в Донецкой области, - ГСЧС. ФОТО

Спасателями из зоны проведения активных боевых действий эвакуированы 16 человек.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГСЧС в телеграм-канале.

"Спасателями из зоны проведения активных боевых действий эвакуированы 16 человек, в том числе 15 человек из с. Новоукраинка Волновахского района (в том числе 1 ребенок и 4 человека с ограниченными возможностями) и 1 человек из пгт Райгородок Краматорского района. Оказана помощь на железнодорожном вокзале в г. Покровск во время эвакуации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в целом с 24 февраля спасателями Донетчины эвакуированы из населенных пунктов Донецкой и Луганской областей более 9300 человек.

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