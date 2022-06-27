В лесу под Славутичем нашли российскую "Точку-У". ФОТО
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Саперы и члены териториальной обороны, осматривающие территорию в лесах вокруг Славутича, нашли там сбитую системой ПВО российскую ракету "Точка-У".
Об этом сообщил мэр города Юрий Фомичев, передает Цензор.НЕТ.
"Этот "подарок" русского мира лежит в нашем лесу еще со времен оккупации. Ракета была сбита нашей системой противовоздушной обороны и сейчас не несет никакой угрозы. Но напоминаю горожанам, что посещать леса сейчас категорически запрещено, ведь таких "подарков" может быть еще много ", – сказал мэр.
По словам Фомичева, сейчас члены территориальной обороны и саперы осматривают территорию и разминируют и обезвреживают неразорвавшиеся боеприпасы.