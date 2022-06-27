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В лесу под Славутичем нашли российскую "Точку-У". ФОТО

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Саперы и члены териториальной обороны, осматривающие территорию в лесах вокруг Славутича, нашли там сбитую системой ПВО российскую ракету "Точка-У".

Об этом сообщил мэр города Юрий Фомичев, передает Цензор.НЕТ.

"Этот "подарок" русского мира лежит в нашем лесу еще со времен оккупации. Ракета была сбита нашей системой противовоздушной обороны и сейчас не несет никакой угрозы. Но напоминаю горожанам, что посещать леса сейчас категорически запрещено, ведь таких "подарков" может быть еще много ", – сказал мэр.

По словам Фомичева, сейчас члены территориальной обороны и саперы осматривают территорию и разминируют и обезвреживают неразорвавшиеся боеприпасы.

Читайте: Российские оккупанты покинули Славутич, - мэр города Фомичев

В лесу под Славутичем нашли российскую Точку-У 01
В лесу под Славутичем нашли российскую Точку-У 02
В лесу под Славутичем нашли российскую Точку-У 03

Топ комментарии

  • Igor Uh
    Павлуша долбойоб, ану розкажи як кацапи одразу в своїх телеграмах розганяли новину про точне влучання по військовим, а потім почали екстреного видаляти. Або розкажи про точки які були на параді в одному з кацапських міст.
  • Андрей Максимов ea238c91
    як швидко експерти з вакцинації стали військовими експертами
  • vismavista
    Жалко не установку
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