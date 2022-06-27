Президент Молдовы Санду посетила Бородянку, Бучу и Ирпень. ФОТОрепортаж

Президент Молдовы Майя Санду посетила Бородянку, Бучу, Ирпень, чтобы увидеть последствия российской оккупации украинских территорий.

Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.

"В Киевскую область приехала президент Молдовы Майя Санду. Она посетила Бородянку, Бучу и Ирпень, чтобы своими глазами убедиться в последствиях российской оккупации украинских территорий", - написал он в телеграм-канале.

В свою очередь Санду в твиттере позже написала, что "утратила речь из-за уровня насилия и разрушений", которые увидела.

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"Я сегодня в Украине. Посетила города Бородянка, Буча и Ирпень. Утратила дар речи из-за уровня насилия и разрушений, которые мы увидели. Это невероятная трагедия, и мы от всей души желаем смелым самоотверженным украинским людям мира, свободы и процветания и жизни по их собственному выбором", - написала Санду.

Как сообщалось, президент Республики Молдова Майя Санду сегодня, 27 июня, прибыла с рабочим визитом в Киев.

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