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Президент Молдовы Санду посетила Бородянку, Бучу и Ирпень. ФОТОрепортаж

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Президент Молдовы Майя Санду посетила Бородянку, Бучу, Ирпень, чтобы увидеть последствия российской оккупации украинских территорий.

Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.

"В Киевскую область приехала президент Молдовы Майя Санду. Она посетила Бородянку, Бучу и Ирпень, чтобы своими глазами убедиться в последствиях российской оккупации украинских территорий", - написал он в телеграм-канале.

В свою очередь Санду в твиттере позже написала, что "утратила речь из-за уровня насилия и разрушений", которые увидела.

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"Я сегодня в Украине. Посетила города Бородянка, Буча и Ирпень. Утратила дар речи из-за уровня насилия и разрушений, которые мы увидели. Это невероятная трагедия, и мы от всей души желаем смелым самоотверженным украинским людям мира, свободы и процветания и жизни по их собственному выбором", - написала Санду.

Как сообщалось, президент Республики Молдова Майя Санду сегодня, 27 июня, прибыла с рабочим визитом в Киев.

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Президент Молдовы Санду посетила Бородянку, Бучу и Ирпень 02
Президент Молдовы Санду посетила Бородянку, Бучу и Ирпень 03
Президент Молдовы Санду посетила Бородянку, Бучу и Ирпень 04
Президент Молдовы Санду посетила Бородянку, Бучу и Ирпень 05
Президент Молдовы Санду посетила Бородянку, Бучу и Ирпень 06
Президент Молдовы Санду посетила Бородянку, Бучу и Ирпень 07

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Топ комментарии

  • krot_lub
    Якщо Україна не зупинить нацика та фашиста путлера, таке забезпечено Молдові та іншим країнам Європи.
  • Константин К e77bcd2e
    Від неї потрібне прохання до ЗСУ в звільненні придністровья. Бо ми не можемо самостійно вторгатися на суверенну теріторію Молдови.
  • Mactep Dark
    Санду, ти розумієш, що Молдову чекає рівно те саме, якщо не діяти на випередження із тим ПМР? Будуть такі самі розваляні обгорівші панельки, а в росзмі - це молдова сама себе обстріляла
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