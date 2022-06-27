Президент Молдовы Санду посетила Бородянку, Бучу и Ирпень. ФОТОрепортаж
Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.
"В Киевскую область приехала президент Молдовы Майя Санду. Она посетила Бородянку, Бучу и Ирпень, чтобы своими глазами убедиться в последствиях российской оккупации украинских территорий", - написал он в телеграм-канале.
В свою очередь Санду в твиттере позже написала, что "утратила речь из-за уровня насилия и разрушений", которые увидела.
"Я сегодня в Украине. Посетила города Бородянка, Буча и Ирпень. Утратила дар речи из-за уровня насилия и разрушений, которые мы увидели. Это невероятная трагедия, и мы от всей души желаем смелым самоотверженным украинским людям мира, свободы и процветания и жизни по их собственному выбором", - написала Санду.
Как сообщалось, президент Республики Молдова Майя Санду сегодня, 27 июня, прибыла с рабочим визитом в Киев.