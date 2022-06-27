Россияне вывозят украинское зерно с оккупированных территорий через Крым, - BBC. КАРТА

Появляется все больше доказательств, что российские войска в оккупированных районах Украины систематически похищают зерно и другие продукты у местных фермеров.

Журналисты BBC пообщались с фермерами и проанализировали спутниковые снимки и сведения о доставке, чтобы отследить, куда идет зерно, передает Цензор.НЕТ.

BBC пыталась связаться с более чем 200 фермерами, чья земля сейчас находится на оккупированной Россией территории. Один из них обвиняет РФ в воровстве зерна в промышленных масштабах.

У него угнали зерновозы, на которых были GPS-трекеры. Журналисты узнали, что их погнали в оккупированный Крым, а затем в Россию.

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"Очень трудно отследить отдельные грузы украденного зерна, но есть много доказательств того, что большая часть его сначала идет в Крым. В двух ключевых точках входа – Чонгар и Армянск есть спутниковые снимки, на которых можно увидеть скопления транспортных средств, которые можно использовать для перевозки зерна и другой продукции", - говорится в материале.

Такой уровень автомобильного движения в Крым необычен.

Часть объема перевозок можно объяснить тем, что пустые грузовики возвращаются из оккупированных районов и доставляют запасы российским войскам. Но журналисты убеждены, что многие грузовики перевозят зерно и другое продовольствие, угнанные у фермеров.

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"Они везут зерно сначала в аннексированный Крым, откуда везут в Керчь или Севастополь [порты], затем грузят украинское зерно на российские корабли и идут в Керченский пролив. В Керченском проливе [между Крымом и Россией], они перевозят украинское зерно с небольших судов на балкеры, где его смешивают с зерном из России – или в некоторых случаях приплывают в эту территорию просто для того, чтобы сделать вид, что они загружаются российским зерном", – говорит эксперт Института Черного моря Андрей Клименко.

Он добавляет, что затем зерно экспортируется с российскими сертификатами. Корабли часто направляются в Сирию или Турцию.

При этом в Турции уже заявили, что расследовали заявления об отгрузке украинского зерна и пока не нашли доказательств.

Спутниковые снимки зернового терминала "Авлита" в порту Севастополь на западе Крыма демонстрируют высокий уровень активности в течение июня, а желтый материал соответствует цвету загружаемого на ряд судов зерна.

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BBC отслеживает девять кораблей, путешествующих между Крымом и портами Турции и Сирии с апреля. Суда выключали бортовые трекеры при входе в Черное море или двигаясь вокруг Керченского пролива вблизи Крыма.

ВВС также получило документы российских оккупационных властей с перечнем хозяйств, куда им планируется передавать зерно.

Отдельное расследование BBC Russian и BBC Ukrainian показало, что в некоторых случаях россияне заставляют украинских аграриев продавать зерно по ценам, значительно ниже рыночных, и подписывают документы, подтверждающие, что оно было приобретено "законно".

Фермеры предполагают, что тактика изменилась, поскольку россияне отдают себе отчет, что если они ничего не платят, будущий урожай может быть саботирован. Фермеры говорят, что они вынуждены смириться с низкими ценами, поскольку у них нет альтернативы, и им нужно покупать топливо и платить работникам.

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