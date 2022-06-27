Площадь пожара в ТРЦ в Кременчуге превысила 10 тыс. кв. м, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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Пожар, возникший вследствие попадания российской ракеты в здание ТРЦ "Амстор" в Кременчуге, охватил площадь более 10 тыс. кв. м.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.
"В настоящее время площадь пожара в здании составляет 10 тыс. 300 м кв. Погибли 2 человека и травмированы 20 человек (информация уточняется)", - говорится в сообщении.
К тушению привлечены 115 человек и 20 ед. техники ГСЧС. К месту пожара следует пожарный поезд "Укрзализныци" и МОГ ГСЧС Украины.