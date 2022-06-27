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Площадь пожара в ТРЦ в Кременчуге превысила 10 тыс. кв. м, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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Пожар, возникший вследствие попадания российской ракеты в здание ТРЦ "Амстор" в Кременчуге, охватил площадь более 10 тыс. кв. м.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

Площадь пожара в ТРЦ в Кременчуге превысила 10 тыс. кв. м, - ГСЧС 01
Площадь пожара в ТРЦ в Кременчуге превысила 10 тыс. кв. м, - ГСЧС 02

"В настоящее время площадь пожара в здании составляет 10 тыс. 300 м кв. Погибли 2 человека и травмированы 20 человек (информация уточняется)", - говорится в сообщении.

Площадь пожара в ТРЦ в Кременчуге превысила 10 тыс. кв. м, - ГСЧС 03
Площадь пожара в ТРЦ в Кременчуге превысила 10 тыс. кв. м, - ГСЧС 04

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Площадь пожара в ТРЦ в Кременчуге превысила 10 тыс. кв. м, - ГСЧС 05
Площадь пожара в ТРЦ в Кременчуге превысила 10 тыс. кв. м, - ГСЧС 06
Площадь пожара в ТРЦ в Кременчуге превысила 10 тыс. кв. м, - ГСЧС 07
Площадь пожара в ТРЦ в Кременчуге превысила 10 тыс. кв. м, - ГСЧС 08

К тушению привлечены 115 человек и 20 ед. техники ГСЧС. К месту пожара следует пожарный поезд "Укрзализныци" и МОГ ГСЧС Украины.

Площадь пожара в ТРЦ в Кременчуге превысила 10 тыс. кв. м, - ГСЧС 09
Площадь пожара в ТРЦ в Кременчуге превысила 10 тыс. кв. м, - ГСЧС 10
Площадь пожара в ТРЦ в Кременчуге превысила 10 тыс. кв. м, - ГСЧС 11

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Топ комментарии

  • Серьога Харківський
    Ты умный что ******, то есть виноваты строители которые строят по стандартам Европы а не русня ****** которая ****** туда ракетой? Ты ******* но когда к нам в Харькове прилетает по бетонным блокам они, прикинь тоже горят
  • Oresta Bartka
    А я думав, що винні москалі, а виявляється, що винні ті, хто будував ТРЦ.
  • Серьога Харківський
    ****** какого *** наша сторона не ****** по райсеи ******, с *** ли не ******* по школе дет скдику по жилим домам что б дохли твари и кровью харькали
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