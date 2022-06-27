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Рашисты обстреляли из артиллерии Горск на Черниговщине, - ОК "Північ". ФОТО

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Вечером 27 июня рашисты обстреляли из артиллерии Черниговщину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на оперативное командование "Північ".

Рашисты обстреляли из артиллерии Горск на Черниговщине, - ОК Північ 01

"Сегодня, 27 июня 2022 года, с 19:20 до 19:35 в районе населенного пункта Горск Черниговской области зафиксировано 15 взрывов (выходов) и 15 взрывов (приходов). Обстрел производился из ствольной артиллерии с территории Российской Федерации.

Потерь среди личного состава и техники нет. Зафиксированы две воронки от приходов и повреждены стены админздания, выбиты окна", - говорится в сообщении.

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