Россияне штурмуют Лисичанск и пытаются взять под контроль автодорогу "Бахмут-Лисичанск", - Гайдай. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Луганщина становится сплошной руиной. Из-за постоянных обстрелов оккупантов повреждения населенных пунктов катастрофические. Лисичанск держит оборону.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в утренней сводке сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Враг наступал в направлении Волчеяровка – Верхнекаменка, имел частичный успех, начал закрепляться южнее Лисичанского нефтеперерабатывающего завода. Для отвлечения усилий наших войск, вел наступление на направлении Подлесное – Лисичанск, успеха не имел, отошел.

Сейчас враг ведет штурмовые действия в направлении Волчеяровки – южная окраина Лисичанского НПЗ, боевые действия продолжаются. Зафиксированы обстрелы из минометов и ствольной артиллерии Лисичанска и Верхнекаменки. Авиационные удары потерпела Николаевка", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что рашисты снова били по трем уже разрушенным мостам, ведущим к оккупированному Северодонецку, по промзоне города: попали еще раз в "Стеклопластик" и кирпичный завод.

"Вчера россияне намеренно открыли огонь по толпе лисичан, которые собрались чтобы набрать воды из подвезенной цистерны. Восемь человек погибли, 21 человек с ранениями находится в больницах. Из установленных погибших в Лисичанске: Григоренко В., Песчанская И.М., 1983 г.р., Чернявский С.М., 1958 г.р., несовершеннолетний Карпенко Д.С., 2007 г.р., Мельник М.М. Г., 2002 г.р., Мельник А.М., 1974 г.р., Якунин А.А., 1954 г.р., Салиенко Л.М., 1982 г.р., Шишинкова А.З. , 1950 г.р. (26.06).

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Сам город за последние сутки россияне уничтожали как могли, разрушения ужасающие: пылал продовольственный рынок, обстреляны все мосты, ведущие в город, в том числе пешеходные, повреждены жилые дома, завод, насосные станции, автотоннель", - сообщил Гайдай.









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