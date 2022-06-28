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Россияне штурмуют Лисичанск и пытаются взять под контроль автодорогу "Бахмут-Лисичанск", - Гайдай. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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Луганщина становится сплошной руиной. Из-за постоянных обстрелов оккупантов повреждения населенных пунктов катастрофические. Лисичанск держит оборону.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в утренней сводке сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Россияне штурмуют Лисичанск и пытаются взять под контроль автодорогу Бахмут-Лисичанск, - Гайдай 01

"Враг наступал в направлении Волчеяровка – Верхнекаменка, имел частичный успех, начал закрепляться южнее Лисичанского нефтеперерабатывающего завода. Для отвлечения усилий наших войск, вел наступление на направлении Подлесное – Лисичанск, успеха не имел, отошел.

Сейчас враг ведет штурмовые действия в направлении Волчеяровки – южная окраина Лисичанского НПЗ, боевые действия продолжаются. Зафиксированы обстрелы из минометов и ствольной артиллерии Лисичанска и Верхнекаменки. Авиационные удары потерпела Николаевка", - говорится в сообщении.

Россияне штурмуют Лисичанск и пытаются взять под контроль автодорогу Бахмут-Лисичанск, - Гайдай 02

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Россияне штурмуют Лисичанск и пытаются взять под контроль автодорогу Бахмут-Лисичанск, - Гайдай 03
Россияне штурмуют Лисичанск и пытаются взять под контроль автодорогу Бахмут-Лисичанск, - Гайдай 04

Отмечается, что рашисты снова били по трем уже разрушенным мостам, ведущим к оккупированному Северодонецку, по промзоне города: попали еще раз в "Стеклопластик" и кирпичный завод.

Россияне штурмуют Лисичанск и пытаются взять под контроль автодорогу Бахмут-Лисичанск, - Гайдай 05

"Вчера россияне намеренно открыли огонь по толпе лисичан, которые собрались чтобы набрать воды из подвезенной цистерны. Восемь человек погибли, 21 человек с ранениями находится в больницах. Из установленных погибших в Лисичанске: Григоренко В., Песчанская И.М., 1983 г.р., Чернявский С.М., 1958 г.р., несовершеннолетний Карпенко Д.С., 2007 г.р., Мельник М.М. Г., 2002 г.р., Мельник А.М., 1974 г.р., Якунин А.А., 1954 г.р., Салиенко Л.М., 1982 г.р., Шишинкова А.З. , 1950 г.р. (26.06).

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Сам город за последние сутки россияне уничтожали как могли, разрушения ужасающие: пылал продовольственный рынок, обстреляны все мосты, ведущие в город, в том числе пешеходные, повреждены жилые дома, завод, насосные станции, автотоннель", - сообщил Гайдай.

Россияне штурмуют Лисичанск и пытаются взять под контроль автодорогу Бахмут-Лисичанск, - Гайдай 06


Россияне штурмуют Лисичанск и пытаются взять под контроль автодорогу Бахмут-Лисичанск, - Гайдай 07

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Россияне штурмуют Лисичанск и пытаются взять под контроль автодорогу Бахмут-Лисичанск, - Гайдай 08
Россияне штурмуют Лисичанск и пытаются взять под контроль автодорогу Бахмут-Лисичанск, - Гайдай 09
Россияне штурмуют Лисичанск и пытаются взять под контроль автодорогу Бахмут-Лисичанск, - Гайдай 10

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Топ комментарии

  • Максим Краснощек


    после войны мы с Ермаком будем восстанавливать страну, а ты будешь завидовать (с) безуглая
  • Volodymyr Volodymyr 47e311b5
    Кравчучка вже відкинувся, але Кучму з його сім'єю треба привести до Лисичанська, поселити в одному з цих будинків і тримати там доки не розкажуть напам'ять Будапештський меморандум

    Уничтожение Ту-22М3 ВВС Украины с помощью оборудования американской компании Raytheon Technical Service, авиабаза Полтава, 2002 год
  • Volynianyn 6
    А я ж казав, що так буде, а мене спамили і видаляли! Інколи мені здається, що тут сидять одні старі пердуни ура-патріоти в яких уже мозги поплавилися. Я казав, що кацапи візьмуть Сєвєр, потім Лисичанськ, далі буде черга Бахмута і Констахи, а в кінці Слов'янська і Краматорська. Можете заскрінити мій комент.
    п.с. модератори не баньте мене будь-ласка, майте совість, скільки вже можна це робити!
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