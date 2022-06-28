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"Украинцы подбрасывают в ТЦ Кременчуга заранее законсервированные тела", – российская пропаганда сообщила свою версию удара по Кременчугу

21 012124
Российские пропагандисты в соцсетях активно распространяют информацию, что вчерашний удар по Кременчугу якобы был нанесен по нефтеперерабатывающему заводу, а жертвы в ТЦ — "выдуманные", или их "подбросили в виде заранее законсервированных тел".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Конечно, цинизм российской пропаганды зашкаливает, ведь любые жертвы со стороны мирного населения Россия сознательно пытается представить, как вымысел с украинской стороны. Впрочем, всем уже хорошо известно, что никто в мире подобным нелепым "оправданиям" не верит.

Украинцы подбрасывают в ТЦ Кременчуга заранее законсервированные тела, – российская пропаганда сообщила свою версию удара по Кременчугу 01

Напомним, что 27 июня россияне нанесли ракетный удар по торговому центру "Амстор" в Кременчуге. В то время в нем находилось около тысячи человек. По состоянию на 6 утра 28 июня было известно о 16 погибших и 59 раненых украинцах. Еще 40 человек обратились с заявлениями о пропавших без вести. Президент Зеленский назвал Россию страной-террористом. С осуждением этого зверства выступили ведущие политики мира.

Топ комментарии

  • Nov
    в сбитом русскими Боинге тоже законсервированные трупы были
  • Dust
    подбрасывают также тела, которые в 2014 не влезли в сбитый Боинг...

    дбл. бл
  • Roman Podyu 5027fa4e
    Кацап, иди на ***! Доказывать вам придется. Здесь все очевидно.
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