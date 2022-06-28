"Украинцы подбрасывают в ТЦ Кременчуга заранее законсервированные тела", – российская пропаганда сообщила свою версию удара по Кременчугу

Российские пропагандисты в соцсетях активно распространяют информацию, что вчерашний удар по Кременчугу якобы был нанесен по нефтеперерабатывающему заводу, а жертвы в ТЦ — "выдуманные", или их "подбросили в виде заранее законсервированных тел".