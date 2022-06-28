СБУ разоблачила в Черкасской области четырех пророссийских пропагандистов. ФОТОрепортаж

Трое жителей Черкасской области открыто поддерживали вооруженную агрессию РФ, еще одна женщина призывала всех сообщать, что российская армия якобы не разрушает, а освобождает украинские города.

Об этом сообщило управление СБУ в Черкасской области, передает Цензор.НЕТ.

"Трое мужчин открыто пропагандировали прокремлевские взгляды и поддерживали вооруженную агрессию России. Они героизировали российских захватчиков и восхищались так называемыми "достижениями" росармии. В то же время украинских защитников называли "бадерва", "укропы", "преданные нацики" и "фашисты". Также открыто поддерживали оккупацию городов Украины и агрессию России считали исключительно "освободительной военной спецоперацией", - говорится в сообщении.

Также мужчины собрали три радиостанции военного образца. В СБУ считают, что они собирались перехватывать волны ВСУ и собирать данные о дислокации воинских частей на территории региона.

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Еще одна женщина, как рассказали в спецслужбе, оказалась поклонницей политики Путина.

"В соцсети "Одноклассники" на собственной странице она неоднократно в своих репостах и ​​публикациях поддерживала преступные действия оккупантов и увлекалась приказами путина. Также пропагандистка распространяла видео с призывами сообщать всем о том, что на самом деле оккупанты не стреляют по мирным городам. Также женщина отмечала, что факты зверств и уничтожение мирного населения военными РФ - это преувеличение и искажение событий полномасштабного вторжения России в Украину", - говорится в сообщении СБУ.

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Пропагандистам сообщили о подозрении в оправдании вооруженной агрессии РФ против Украины. Женщине, которая действовала самостоятельно, грозит до 3 лет за решеткой, а мужчинам, действовавшим в группе – от 5 до 8 лет лишения свободы.









