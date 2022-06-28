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Последствия обстрела Очакова российскими оккупантами: Погибли 2 человека, в том числе ребенок. Ранены 6 человек, из них 4 ребенка. ФОТОрепортаж

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Утром 28 июня российские оккупанты ударили ракетами в жилые дома Очакова в Николаевской области.

Об этом в Facebook сообщила глава Николаевского облсовета Анна Замазеева, передает Цензор.НЕТ.

"28 июня. Пять утра. Прямые попадания ракетами в жилые дома города Очаков. Разрушена гражданская инфраструктура. Шесть раненых, из них 4 ребенка - трехмесячный младенец сейчас в коме, годовалый ребенок и 13 и 16 - летние. Погибли два человека. Среди них ребенок 6 лет!

Разбор завалов продолжается", – говорится в сообщении.

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Последствия обстрела Очакова российскими оккупантами: Погибли 2 человека, в том числе ребенок. Ранены 6 человек, из них 4 ребенка 01
Последствия обстрела Очакова российскими оккупантами: Погибли 2 человека, в том числе ребенок. Ранены 6 человек, из них 4 ребенка 02
Последствия обстрела Очакова российскими оккупантами: Погибли 2 человека, в том числе ребенок. Ранены 6 человек, из них 4 ребенка 03
Последствия обстрела Очакова российскими оккупантами: Погибли 2 человека, в том числе ребенок. Ранены 6 человек, из них 4 ребенка 04
Последствия обстрела Очакова российскими оккупантами: Погибли 2 человека, в том числе ребенок. Ранены 6 человек, из них 4 ребенка 05
Последствия обстрела Очакова российскими оккупантами: Погибли 2 человека, в том числе ребенок. Ранены 6 человек, из них 4 ребенка 06
Последствия обстрела Очакова российскими оккупантами: Погибли 2 человека, в том числе ребенок. Ранены 6 человек, из них 4 ребенка 07
Последствия обстрела Очакова российскими оккупантами: Погибли 2 человека, в том числе ребенок. Ранены 6 человек, из них 4 ребенка 08
Последствия обстрела Очакова российскими оккупантами: Погибли 2 человека, в том числе ребенок. Ранены 6 человек, из них 4 ребенка 09
Последствия обстрела Очакова российскими оккупантами: Погибли 2 человека, в том числе ребенок. Ранены 6 человек, из них 4 ребенка 10
Последствия обстрела Очакова российскими оккупантами: Погибли 2 человека, в том числе ребенок. Ранены 6 человек, из них 4 ребенка 11
Последствия обстрела Очакова российскими оккупантами: Погибли 2 человека, в том числе ребенок. Ранены 6 человек, из них 4 ребенка 12
Последствия обстрела Очакова российскими оккупантами: Погибли 2 человека, в том числе ребенок. Ранены 6 человек, из них 4 ребенка 13

Топ комментарии

  • Артем Костюк
    Це дикунство якесь. Недарма Байден назвав росіян ********* варварами.

    Нащо дітей вбивати? Чи знов "високоточна" зброя не туди прилетіла?
  • Чайка Київ
    Хай повернеться все росії сторицею.
  • 18c49ed2
    Х22 имеет радиус точности поражения в 600 метров. Т.е. две ракеты по одной цели могут упасть друг от друга на расстоянии до 1.2 км.
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