Последствия обстрела Очакова российскими оккупантами: Погибли 2 человека, в том числе ребенок. Ранены 6 человек, из них 4 ребенка. ФОТОрепортаж
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Утром 28 июня российские оккупанты ударили ракетами в жилые дома Очакова в Николаевской области.
Об этом в Facebook сообщила глава Николаевского облсовета Анна Замазеева, передает Цензор.НЕТ.
"28 июня. Пять утра. Прямые попадания ракетами в жилые дома города Очаков. Разрушена гражданская инфраструктура. Шесть раненых, из них 4 ребенка - трехмесячный младенец сейчас в коме, годовалый ребенок и 13 и 16 - летние. Погибли два человека. Среди них ребенок 6 лет!
Разбор завалов продолжается", – говорится в сообщении.