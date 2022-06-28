Вчера рашисты обстреляли шахту в Торецке. На глубине 800 м до сих пор находятся 3 горняка, - ГСЧС. ФОТО

27 июня российские оккупанты обстреляли территорию шахты "Торецкая" ГП "Торецкуголь" в городе Торецк.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в ГСЧС.

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Вчера рашисты обстреляли территорию шахты "Торецкая" ГП "Торецкуголь" в городе Торецк. И хотя в тот же день спасатели Донецкой области локализовали пожар на площади 2000 кв. м, на горизонте 800 м находятся три работника шахты. Бойцы горно-спасательного отряда принимают меры по подъему шахтеров на поверхность. От Главного управления задействовано 5 человек личного состава и 1 единица техники", - говорится в сообщении.